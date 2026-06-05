Владимир Путин: "Пока не вижу смысла встречаться с Зеленским"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное накануне, и форма, в которой оно было написано, побудило президента РФ Владимира Путина приоткрыть завесу тайны над тем, что происходит за кулисами публичных усилий по урегулированию украинского конфликта, и обратиться к участвующему в СВО личному составу Вооруженных Сил со словами: "Работайте, братья!"

В пятницу Путин принял участие в главном событии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – пленарной сессии и ответил на многочисленные вопросы ведущей, в том числе, касавшиеся письма Зеленского:

- Совсем неправильно, что украинская сторона посчитала возможным перейти к публичной дискуссии, но тогда тоже могу кое-чем поделиться: около трех недель назад один из представителей российских бизнес-кругов позвонил сообщить, что его приглашают в Киев. Он встретился с Зеленским в его резиденции, где "кроме всякой шелухи" попросил организовать ему встречу с Путиным. Это было 21 мая, а 22 мая случился удар по Старобельску.

- России нужны договоренности, а не переливание из пустого в порожнее. Пока смысла встречаться с Зеленским нет, но есть что сказать ВС РФ: "Работайте, братья!"

- Письмо Зеленского носит элементы хамства. Непонятно, это способ создания условий для личной встречи и переговоров или создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Скорее, второе.

- Киев давал нам информацию о планах нанести удар по резиденции президента Путина на Валдае; они говорили, что знают, что его там нет. Остается непонятным, зачем был этот удар.

- Да, о возрасте должны думать все, но главное это дееспособность и работоспособность. Есть коллеги и постарше, а они активно работают и демонстрируют энергию.

- Всем советую идти на выборы, потому что если не действовать в рамках конституции, то это уже узурпация власти.

- Надежные гаранты всегда не помешают, но непонятно, почему нужно отказывать в этой роли президенту Трампу и его администрации. Ключевые вопросы должны решать между собой РФ и Украина, США и другие страны могут только создавать условия и выступать гарантами.

- Нет сомнений, что Россия добьется своих задач по освобождению Донбасса и денацификации Украины.

- Постоянно появляются новые способы ведения войны, беспилотники - это новые реалии и России нужно делать все, чтобы обезопасить свою территорию. На поле боя по дронам сейчас паритет, но на некоторых участках у РФ наблюдается преимущество.

- Иран не допускал провокаций, которые могли бы стать причиной нападения на него США и Израиля. В результате начавшегося конфликта ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, это не может не беспокоить РФ, так как у нее и с арабским миром, и со странами Персидского залива очень хорошие дружеские отношения. РФ исходит из того, что принятое Трампом решение о приостановке боевых действий, - единственно верное и рассчитывает, что нынешнее перемирие приведет к долгосрочному миру.

- РФ находится в контакте с США, Израилем и Ираном, в том числе, по вопросу вывоза обогащенного урана. Предложение Москвы о его вывозе в РФ остается на столе, но она ни на чем не настаивает. Если вовлеченные в конфликт стороны решат, что это хорошее предложение, то пожалуйста; в противном случае РФ будет наблюдать за ситуацией и по возможности влиять на то, чтобы снимать остроту ситуации.

- Озабоченности Израиля относительно Ирана давно известны. Но нет никаких доказательств, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Главная проблема заключается в отсутствии доверия друг к другу. Иран имеет право на мирные ядерные программы, Россия сотрудничает с ним по этому направлению. Когда ситуация успокоится, Москва намерена продолжить работу с Ираном по возведению атомных объектов, - это могло бы снять и озабоченности Тегерана в том, что его ограничивают в мирных атомных проектах. Для атомной энергетики РФ готова предоставить Ирану все необходимое, включая обогащенный уран.

- Реагируя на информацию о том, что Москва могла предоставлять Тегерану информацию со спутников, Путин сказал, что Иран мог получать сведения от коммерческих спутников. Некоторые современные средства контроля являются информацией двойного назначения. Никаких вооружений Ирану Москва не предоставляла, Тегеран об этом не просил.

- Сотрудничество России с Индией не подвержено политической конъюнктуре. Стороны всегда будут делать то, что считают нужным для себя, и будут выполнять свои обязательства друг перед другом.Россия и Индия активно взаимодействуют по авиатехнике, подводным лодками, надводным кораблям. Россия готова поставлять Индии истребители Су-57. Мы предлагали нашим индийским друзьям начинать эту работу совместно, тогда не сложилось. Мы сделали сами. Теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять.

После сессии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле серьезно отнеслись к письму Зеленского серьезно. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер провели дружескую встречу тет-а-тет в Кремле, и что если Зеленский хочет, то может приехать в Москву, и глава российского государства будет с ним разговаривать. Так что слово теперь судя по всему за Зеленским.