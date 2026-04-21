Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Внешние противники будут использовать любую возможность для дестабилизации российского общества в период выборов в Госдуму осенью этого года, но все эти попытки будут пресечены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Госдумы. Впервые в них примут участие жители наших четырёх исторических воссоединённых с Россией регионов. Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать, - противники, - прежде всего, внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела", - заявил Путин, выступая на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".

