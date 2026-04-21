Путин пообещал продолжить создание зоны безопасности на границе с Украиной до устранения угроз

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти продолжат работу по созданию зоны безопасности на границе с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Постепенно она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества во вторник.

Он также заявил о необходимости проведения мероприятий, которые способствовали бы тому, чтобы местные жители в пострадавших приграничных регионах, в том числе в Курской области, оставались и возвращались на родную землю.

"Мы уже с правительством это обсуждали и вернемся еще раз. Нужно создавать условия, чтобы люди на своей земле оставались и имели возможность не только воссоздать все, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - пояснил Путин.

Владимир Путин РФ Курская область
Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9072 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1812 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов