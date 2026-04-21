Путин пообещал продолжить создание зоны безопасности на границе с Украиной до устранения угроз

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти продолжат работу по созданию зоны безопасности на границе с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Постепенно она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества во вторник.

Он также заявил о необходимости проведения мероприятий, которые способствовали бы тому, чтобы местные жители в пострадавших приграничных регионах, в том числе в Курской области, оставались и возвращались на родную землю.

"Мы уже с правительством это обсуждали и вернемся еще раз. Нужно создавать условия, чтобы люди на своей земле оставались и имели возможность не только воссоздать все, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - пояснил Путин.