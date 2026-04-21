Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции.

"Боевые действия - всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счёт, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - сказал Путин во вторник на встрече с представителями муниципального сообщества во вторник.

Он отреагировал на прозвучавший в ходе встречи тезис о том, что "враг уже тоже" не сомневается, что победа будет за Россией.

"Там просто думают, как это всё оформить", - сказал Путин.