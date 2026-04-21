Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции.

"Боевые действия - всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счёт, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - сказал Путин во вторник на встрече с представителями муниципального сообщества во вторник.

Он отреагировал на прозвучавший в ходе встречи тезис о том, что "враг уже тоже" не сомневается, что победа будет за Россией.

"Там просто думают, как это всё оформить", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин
"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9072 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1812 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов