В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Фото: "Интерфакс"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Проект национальной модели торговой деятельности в РФ не предполагает введения каких-либо запретов на установление скидок маркетплейсами при условии, что на изменение цены получено согласие продавца, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами. Это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижения цены на собственный товар", - пояснил он журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Центральная Азия".

Он отметил, что ещё до введения регулирования маркетплейсы начали использовать такую практику: "Буквально на прошлой неделе Wildberries сообщил, что они реализовали право продавца отказаться от снижения цены за счет площадки без последующего ухудшения работы продавца (понижения в рейтингах, выдачи при поиске, наложения санкций и пр.)".

Данное требование, по словам Чекушова, было закреплено в апреле в Стандартах добросовестных практик для всех крупных площадок.

"То есть мы здесь двигаемся с бизнесом в одном направлении. И надеемся, что конструктивный диалог по этому вопросу с площадками продолжится", - сказал замминистра.