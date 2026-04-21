В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Проект национальной модели торговой деятельности в РФ не предполагает введения каких-либо запретов на установление скидок маркетплейсами при условии, что на изменение цены получено согласие продавца, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами. Это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижения цены на собственный товар", - пояснил он журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Центральная Азия".

Он отметил, что ещё до введения регулирования маркетплейсы начали использовать такую практику: "Буквально на прошлой неделе Wildberries сообщил, что они реализовали право продавца отказаться от снижения цены за счет площадки без последующего ухудшения работы продавца (понижения в рейтингах, выдачи при поиске, наложения санкций и пр.)".

Данное требование, по словам Чекушова, было закреплено в апреле в Стандартах добросовестных практик для всех крупных площадок.

"То есть мы здесь двигаемся с бизнесом в одном направлении. И надеемся, что конструктивный диалог по этому вопросу с площадками продолжится", - сказал замминистра.

Минпромторг Wildberries Роман Чекушов
Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1814 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов