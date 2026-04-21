Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний получил ожоги в Перми, подняв найденный на улице сверток с деньгами, сообщается в телеграм-канале министерства территориальной безопасности Пермского края во вторник.

По данным ведомства, после того как подросток подобрал сверток, раздался хлопок, похожий на звук от петарды.

У пострадавшего диагностированы легкие ожоги, госпитализация не потребовалась.

Правоохранительные органы проводят проверку.