Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний получил ожоги в Перми, подняв найденный на улице сверток с деньгами, сообщается в телеграм-канале министерства территориальной безопасности Пермского края во вторник.
По данным ведомства, после того как подросток подобрал сверток, раздался хлопок, похожий на звук от петарды.
У пострадавшего диагностированы легкие ожоги, госпитализация не потребовалась.
Правоохранительные органы проводят проверку.