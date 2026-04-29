Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одной из правоохранительных структур Крыма

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 г.р., планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, мужчина был завербован украинской спецслужбой в 2025 году, по заданию куратора он фотографировал и снимал на видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами.

"В дальнейшем он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона", - заявили в ФСБ. После выполнения заданий задержанный должен был покинуть РФ.

У мужчина изъято готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство общей массой 2 кг, а также взрывчатые вещества.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

