Возгорание произошло на промплощадке в Пермском крае из-за БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Атака беспилотника на промышленное производство зафиксирована в Пермском крае, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что на объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В настоящее время в Пермском крае сохраняется режим "Беспилотной опасности", введены ограничения в аэропорту Перми.