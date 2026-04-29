Поиск

Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Всего в Туапсе собрано и вывезено 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в среду.

"В том числе 2 523 кубометра - за последние сутки", - говорится в сообщении.

Работы продолжаются на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в ее устье, на береговой линии от места, где река впадает в Черное море, на протяжении около 1 км.

В настоящий момент к ликвидации последствий ЧС привлечены 323 человека и 51 единица техники. Планируется дальнейшее наращивание группировки сил и средств.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки дрона повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. В нескольких районах Туапсе из-за пожара было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Накануне в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. В среду утром пожар удалось локализировать.

Туапсе Краснодарский край Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

