Оренбуржец осужден на 8 лет за поджог базовых станций сотовой связи

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении диверсий, сообщает региональное УФСБ в среду. Он приговорен к 8 годам колонии общего режима.

Прокуратура Оренбургской области уточняет, что осужденному 18 лет.

По данным спецслужбы, фигурант по заданию собеседника из мессенджера поджег два объекта инфраструктуры связи на территории областного центра.

Весной прошлого года он поджег оборудование базовых станций сотовой связи, расположенных на улицах Туркестанской и Ленинградской Оренбурге, снимая процесс на телефон. За это он получил 25 тысяч рублей.

