Игорная зона будет создана в Республике Алтай

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании еще одной игорной зоны в России - в Республике Алтай.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в пояснительной записке к документу, Алтай обладает туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в регионе и будет способствовать его дальнейшему развитию.

В настоящее время в РФ создано пять игорных зон - на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев, Калининградской области.