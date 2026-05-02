Что произошло за день: суббота, 2 мая

В Туапсе потушили пожар на морском терминале, в Республике Алтай появится игорная зона, в России пройдет эксперимент с передвижными аптечными пунктами

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар на морском терминале в Туапсе, начавшийся в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, полностью потушили.

- Игорная зона будет создана в Республике Алтай. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В РФ уже создано пять игорных зон - на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев, Калининградской области.

- Путин подписал закон о проведении эксперимента с торговлей лекарствами в передвижных аптечных пунктах. Законом ограничивается перечень препаратов, реализуемых такими пунктами.

- В Екатеринбурге арестовали на 14 суток мужчину, подбежавшего к губернатору Денису Паслеру. Глава Свердловской области заявил, что поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку и что он "не хотел нанести вред".

- Сбиты девять беспилотников, летевших в направлении Москвы.

