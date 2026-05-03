Минобороны РФ сообщило о создании системы фортификационных сооружений в Херсонской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в Херсонской области создана система фортификационных сооружений, которая обеспечивает защиту от украинских ударов.

"На одном из участков линии боевого соприкосновения в Херсонской области российскими инженерными подразделениями совместно со специалистами РЭБ и беспилотной авиации создана разветвлённая фортификационная система, не имеющая аналогов по уровню скрытности и автоматизации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Вся линия опорных пунктов объединена сетью подземных ходов, капитальных помещений и замаскированных наблюдательных постов. Такая архитектура позволяет личному составу свободно перемещаться между позициями, уходить от ударов артиллерии противника и внезапно появляться на огневых рубежах", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ назвали главным преимуществом системы постоянный контроль обстановки без риска быть обнаруженным средствами оптической и тепловизионной разведки ВСУ.

"Все ключевые наблюдательные пункты оснащены современными видеокамерами с ночным видением и инфракрасными каналами. Также в системе фортификационных сооружений развёрнуты высокочувствительные датчики движения, способные фиксировать малейшие изменения ландшафта, приближение пеших групп, лодок или беспилотников противника", - проинформировало министерство.

"На линии соприкосновения сформирован замкнутый контур наблюдения и реагирования. Он позволяет в режиме реального времени выявлять активность противника, прогнозировать его действия и мгновенно принимать меры - от отправки FPV-дрона до нанесения огневого поражения противнику всеми имеющимися средствами", - сказано в сообщении Минобороны РФ.