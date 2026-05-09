Россия рассчитывает провести обмен пленными во время перемирия, заявил Путин

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия не играет в игры по поводу перемирия и надеется, что его продление до 11 мая позволит провести обмен военнопленными, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов, господином (Дональдом) Трампом, у нас возник разговор о 9 мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд: он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма. И я сказал ему, что планирую объявить 8-9 (мая перемирие - ИФ). Почему 8? Потому что на Западе 8-го (празднуют - ИФ). А Украина к этому присоединилась: они теперь, по-моему, тоже 8 число считают Днем Победы", - сказал Путин на пресс-конференции в субботу.

По словам Путина, президент США "это активно поддержал". "И мы буквально через через день объявили об этом", - пояснил он.

"Но, как только мы объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя - не знаю, день-два - когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать. Ну как отреагировать? Согласиться просто с нашим предложением, видимо, посчитали для себя невыгодным, и поэтому придумали другое предложение - с 6 числа (объявить перемирие - ИФ)", - сказал президент РФ.

Как подчеркнул Путин, для России "все-таки 9 мая - это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах". "Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала", - сказал он.

"Конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи. И мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня - реакции не последовало, а потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу. Мы в эти игры не играем", - сказал глава российского государства.

"Но, поскольку позднее возникло предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами предлагали 5 числа (...), то, конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать и сделали: продлили еще на два дня это перемирие в надежде провести обмен. Ну, надеюсь, что в конце концов мы это сделаем", - заключил Путин.