Военные РФ зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия Украиной

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в период действия режима прекращения огня 30 383 раз нарушили перемирие, за истекшие сутки до 24:00 11 мая предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и миномётов, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. За истекшие сутки до 24:00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, "в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".

"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооружённые формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск", - сказано в сообщении.

В этих условиях "Вооружённые силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.