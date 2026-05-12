Поиск

Военные РФ зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия Украиной

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в период действия режима прекращения огня 30 383 раз нарушили перемирие, за истекшие сутки до 24:00 11 мая предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и миномётов, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. За истекшие сутки до 24:00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, "в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях".

"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооружённые формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск", - сказано в сообщении.

В этих условиях "Вооружённые силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2026 года Военная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня

В Оренбурге в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом

Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое подростков

В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

 В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

 Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

Главред "Дождя" Дзядко заочно приговорен к восьми годам за фейки об армии РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9349 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2162 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов