РФ рассчитывает принять 200 тыс. туристов из Саудовской Аравии в 2026 г.

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вступление в силу безвизового режима между РФ и Саудовской Аравией может увеличить турпоток из этой страны на 30-50%, до 200 тыс. туристов по итогам 2026 года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

"Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, который демонстрирует уверенный рост. Если в 2024 году страну посетили 108 тыс. туристов из королевства, то по итогам 2025 года показатель вырос на 33%, превысив 140 тыс. поездок. По аналогии с другими безвизовыми режимами мы видим, что такой шаг дает возможность увеличить туристический поток еще от 30% до 50%. И, конечно, мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тыс. туристов из Саудовской Аравии", - цитирует его пресс-служба министерства.

Кондратьев отметил, что безвизовый режим - один из ключевых механизмов, которые помогают нарастить взаимный туристический поток между странами.

11 мая между Россией и Саудовской Аравией официально вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований. Поездки в королевство для российских туристов стали безвизовыми.

Саудовская Аравия Минэкономразвития Никита Кондратьев
Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

