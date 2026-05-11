РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном, сообщает в понедельник пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии). Кроме того, в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время", - говорится в сообщении.

11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией. Согласно документу, граждане двух стран могут пребывать на территории другой страны без визы суммарно 90 дней в течение года. Безвизовый режим введен для туристических, деловых и частных поездок. Паломникам для поездок на хадж необходимо получать визы.