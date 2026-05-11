Безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией вступает в силу 11 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россияне с 11 мая смогут без виз ездить в Саудовскую Аравию на срок до 90 дней в течение года с целью туризма, в деловые или частные краткосрочные поездки.

1 декабря 2025 года в Эр-Рияде правительства королевства Саудовская Аравия и РФ подписали соглашение, в соответствии с которым граждане "одной стороны прибывают на территорию государства другой стороны без визы для непрерывного пребывания или нескольких периодов пребывания, общий срок которых не должен превышать 90 дней в течение календарного года". Как ранее сообщили в МИД РФ, соглашение вступает в силу 11 мая.

В министерстве уточнили, что безвизовый режим не распространяется на поездки, связанные с трудовой деятельностью, образованием или длительным проживанием. Кроме того, для российских граждан сохраняется необходимость получения виз для паломничества, хаджа и умры.

Аналогичные условия будут действовать для граждан Саудовской Аравии, прибывающих в Россию.

Королевство Саудовская Аравия до недавнего времени считалась закрытым государством, куда попадали только паломники. В последние годы здесь решили развивать иностранный туризм и наращивать турпотоки из зарубежных стран. С этой целью правительство королевства ввело электронные визы для иностранных туристов.

В прошлом году страну посетили более 50 тыс. российских туристов, что на 42% больше, чем годом ранее. Рост связан в первую очередь с открытием прямых рейсов между двумя странами. В августе саудовская Flynas начала летать во "Внуково", а в октябре национальный перевозчик авиакомпания Saudia запустила рейсы в "Шереметьево".

Как отмечают туроператоры, турпоток в страну нельзя назвать массовым, но имеется большой потенциал развития туризма, особенно с учетом открытия новых гостиничных комплексов на Красном море, на курорте The Red Sea.

Сейчас продажи туров в страну приостановлены из-за конфликта на Ближнем Востоке, но после его окончания туроператоры ждут резкого роста спроса на поездки в Саудовскую Аравию.

Из королевства в Россию в 2025 году приехали около 60 тыс. туристов, что на 35% больше, чем годом ранее. Как считают в Российском союзе туриндустрии, при нормализации ситуации в Персидском заливе турпоток из этой страны может вырасти до 200-300 тыс. человек в год.

3 марта 2026 года МИД и Минэкономразвития рекомендовали россиянам не ездить в шесть стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, из-за военного конфликта между Израилем, США и Ираном. Туроператоры приостановили продвижение и продажу туров. 20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в эти страны для российских авиакомпаний, но рейсы в Саудовскую Аравию пока не возобновлены.