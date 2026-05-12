Поиск

Почти 265 тыс. мест в вузах РФ в 2026 г. будет отдано инженерным специальностям

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В этом году в вузах РФ на инженерные специальности в вузах будет выделено почти 265 тысяч мест, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы ежегодно увеличиваем в соответствии с запросом экономики контрольные цифры приема. В этом году в вузах на инженерные специальности почти 265 тысяч мест, а в колледжах на технические почти 500 тысяч мест", - сказал Чернышенко по итогам стратегической сессии, посвященной развитию инженерного и технического образования.

Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина теперь не менее 50% бюджетных мест в университетах будут распределяться в рамках прямого государственного заказа по приоритетным специальностям.

Дмитрий Чернышенко Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

 Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

В Оренбурге из-за атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома

Дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы в школе на Кубани

Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня

В Оренбурге в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом

Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое подростков

В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

 В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

 Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов