Почти 265 тыс. мест в вузах РФ в 2026 г. будет отдано инженерным специальностям

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В этом году в вузах РФ на инженерные специальности в вузах будет выделено почти 265 тысяч мест, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы ежегодно увеличиваем в соответствии с запросом экономики контрольные цифры приема. В этом году в вузах на инженерные специальности почти 265 тысяч мест, а в колледжах на технические почти 500 тысяч мест", - сказал Чернышенко по итогам стратегической сессии, посвященной развитию инженерного и технического образования.

Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина теперь не менее 50% бюджетных мест в университетах будут распределяться в рамках прямого государственного заказа по приоритетным специальностям.