На 2026/27 учебный год в вузах выделено 620,5 тыс. бюджетных мест

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Наибольшее количество бюджетных мест в 2026/2027 учебном году выделено Уральскому федеральному университету им. Б.Н. Ельцина, МГУ им. Ломоносова и Казанскому федеральному университету, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

Отмечается, что программы высшего образования реализуются в 1 293 государственных и частных вузах (государственные: 502 головных вуза и 432 филиала; частные: 257 головных вуза и 102 филиала). Общий объем бюджетных мест для приема на 2026/27 учебный год составит 620,5 тыс.

Наибольшее число бюджетных мест для приема в 2026 году, на конкурсной основе установлено: Уральскому федеральному университету им. Б.Н. Ельцина, МГУ им. М.В. Ломоносова и Казанскому (Приволжскому) федеральному университету.

На четвертом месте - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; на пятом - Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики; на шестом - Южный федеральный университет.

Замыкают "десятку" вузов по количеству бюджетных мест Сибирский федеральный университет, Донской государственный технический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана и СПбГУ.

Минобрнауки Высшая школа экономика СПбГУ МГУ МГТУ
