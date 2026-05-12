В Роспотребнадзоре сообщили, что вирус Андес не встречается в Европе и Азии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вариант хантавируса Андес, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере MV Hondius, не встречается на территории Европы и Азии, природным резервуаром вируса является карликовый рисовый хомяк; климатические условия РФ для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Важно отметить, что этот вариант не встречается на территории Европы и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света - Южной, Центральной и Северной Америки. Природным резервуаром вируса Андес является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили. Климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны", - сообщили в ведомстве по итогам состоявшегося селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов.