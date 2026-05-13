Поиск

Эксперты не видят доказательств того, что штамм хантавируса "Андес" мутировал

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что штамм хантавируса "Андес" мутировал после смертельных случаев заражения на круизном судне MV Hondius, пишет в среду Le Figaro.

В РоссииВ Роспотребнадзоре сообщили, что вирус Андес не встречается в Европе и АзииЧитать подробнее

Газета напоминает, что заболевание обычно передается инфицированными грызунами. Лабораторные исследования, проведенные в Южной Африке и Швейцарии, подтвердили, что это был штамм "Андес", единственный известный штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку. Вакцины или специфического лечения от него не существует.

Смерть трех пассажиров круизного лайнера, следовавшего из Аргентины на Кабо-Верде, вызвала международную обеспокоенность. У семи других пассажиров был выявлен вирус, в том числе у француженки, находящейся в критическом состоянии. Восьмой случай считается "вероятным", отмечает Le Figaro.

ECDC хантавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Словакия закрыла границу с Украиной

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

 В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

Трамп прибыл с визитом в Китай

 Трамп прибыл с визитом в Китай

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

 Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

 Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

Начались переговоры о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии ВС США

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

 МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9370 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2173 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов