Эксперты не видят доказательств того, что штамм хантавируса "Андес" мутировал

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что штамм хантавируса "Андес" мутировал после смертельных случаев заражения на круизном судне MV Hondius, пишет в среду Le Figaro.

Газета напоминает, что заболевание обычно передается инфицированными грызунами. Лабораторные исследования, проведенные в Южной Африке и Швейцарии, подтвердили, что это был штамм "Андес", единственный известный штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку. Вакцины или специфического лечения от него не существует.

Смерть трех пассажиров круизного лайнера, следовавшего из Аргентины на Кабо-Верде, вызвала международную обеспокоенность. У семи других пассажиров был выявлен вирус, в том числе у француженки, находящейся в критическом состоянии. Восьмой случай считается "вероятным", отмечает Le Figaro.