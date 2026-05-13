Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ) - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

Президент РФ наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд". Он также вручил орден Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову.

Московскому институту теплотехники исполнилось 80 лет. Предприятие было основано в 1946 году при министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. В марте 1966 года было переименовано в Московский институт теплотехники Миноборонпрома.

Специалисты института принимали участие в создании различных систем и комплексов оружия. Уже с середины 1950-х годов они приступили к разработке образцов ракетного оружия, оснащаемого ядерными зарядами тактического назначения.

Среди достижений института - ракетные комплексы, разработанные и разрабатываемые в целях обеспечения Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. В кооперации с конструкторскими бюро, НИИ и заводами МИТ обеспечил развитие принципиально нового направления - создание подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами "Темп-С", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

Сейчас ОАО "Корпорация "МИТ" находится в ведении госкорпорации "Роскосмос". Институт дважды, в 1968 г. и 1976 г., был награжден Орденом Ленина.

