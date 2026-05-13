Поиск

Путин заявил, что РФ продолжит создание ракетных комплексов с повышенной боевой мощью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны (ПРО), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны", - сказал Путин.

Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы

Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

 Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

 Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом принят Думой

В Кремле предпочли не комментировать сообщения о грузе с затонувшего в 2024 году судна РФ

Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

 Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2172 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов