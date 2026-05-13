Путин заявил, что РФ продолжит создание ракетных комплексов с повышенной боевой мощью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны (ПРО), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны", - сказал Путин.

Глава государства в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".