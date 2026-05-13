Жители двух городов на Ставрополье остались без воды из-за аварий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют аварии, из-за которых остались без водоснабжения жители Железноводска и Невинномысска.

"Сегодня вечером произошла авария на участке Кубанского водовода, который питает Железноводск. Сейчас ведется опорожнение системы, чтобы можно было начать ремонт", - сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в канале в Max.

Губернатор отметил, что поставил задачу региональному МинЖКХ и Крайводоканалу - обеспечить старт восстановительных работ ранним утром, администрации Железноводска вместе с водоканалом - обеспечить подвоз воды.

Глава Невинномысска Михаил Миненков в канале в Max сообщил, что на фильтровальной станции водоканала остановлена подача электроэнергии. В связи с этим подача воды временно приостановлена по всему городу.

Причина внезапного отключения выясняется, к работе привлечены все профильные службы, уточнил мэр.