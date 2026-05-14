В Предгорном округе Ставрополья две подстанции отключились из-за дождей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Предгорном округе Ставрополья восстанавливают нарушенную из-за непогоды работу двух трансформаторных подстанций, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"По уточненной информации, в результате проливного дождя вышла из строя трансформаторная подстанция в районе улицы Высокой. Данное оборудование находится в собственности третьих лиц, поэтому собственник будет самостоятельно принимать меры по его ремонту", - написал он в мессенджере.

Он также добавил, что из-за сильных осадков произошло отключение трансформаторной подстанции в районе улицы Кавказской в станице Ессентукской. Бригада электриков выезжает на место для восстановления работы. Ориентировочное время подачи электроэнергии - 12:00 четверга.

Сколько потребителей осталось без света, Бондаренко не уточнил.

13 мая вечером из-за аварии на подстанции "Белый Уголь" в городе Ессентуки произошло отключение электроэнергии в части станицы Ессентукской. Без света остались около 3,5 тысяч человек. Спустя некоторое время электроснабжение было восстановлено.

Николай Бондаренко Ессентуки Предгорный округ Ставропольский край Ставрополье
