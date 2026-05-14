Поиск

Мантуров оценил выручку РФ от военно-технического сотрудничества в 2025 г. в $15 млрд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году получила выручку по линии военно-технического сотрудничества в размере $15 млрд, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес министерства обороны, по линии ВТС в 2025 году наша выручка составила более 15 млрд долларов. Текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз", - сказал Мантуров в четверг на съезде Союза машиностроителей России.

"Мы видим, насколько растет спрос на продукцию со стороны иностранных потребителей", - заявил Мантуров.

7 мая глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что "Ростех" считает среди своих ключевых целей полное и своевременное выполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в сфере военно-технического сотрудничества.

В феврале в ФСВТС России "Интерфаксу" сообщили, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов.

Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

 Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

 Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

Шойгу заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужно устранить все его первопричины

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

 Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2182 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов