Поиск

В ФСВТС заявили о возможном росте экспорта российского вооружения в 2026 году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - РФ по итогам 2026 года может увеличить поставки за рубеж вооружения и военной техники, заявил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Я думаю, что мы в этом году получим результаты лучше, чем в прошлом",- сказал Шугаев на полях съезда Союза машиностроителей России.

Россия в 2025 году получила выручку по линии военно-технического сотрудничества в размере $15 млрд, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес министерства обороны, по линии ВТС в 2025 году наша выручка составила более 15 млрд долларов. Текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз", - сказал Мантуров в четверг на съезде Союза машиностроителей России.

"Мы видим, насколько растет спрос на продукцию со стороны иностранных потребителей", - заявил Мантуров.

7 мая глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что "Ростех" считает среди своих ключевых целей полное и своевременное выполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в сфере военно-технического сотрудничества.

В феврале в ФСВТС России "Интерфаксу" сообщили, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов.

ФСВТС Дмитрий Шугаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ФСВТС РФ заявил о переговорах с партнерами по поставкам истребителей Су-57

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

В Кремле заявили, что не особо следят за уголовным преследованием Ермака на Украине

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

 Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму

В ОАК сообщили о сохранении спроса на российские военные самолеты за рубежом

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

 Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов