В ФСВТС заявили о возможном росте экспорта российского вооружения в 2026 году

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - РФ по итогам 2026 года может увеличить поставки за рубеж вооружения и военной техники, заявил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Я думаю, что мы в этом году получим результаты лучше, чем в прошлом",- сказал Шугаев на полях съезда Союза машиностроителей России.

Россия в 2025 году получила выручку по линии военно-технического сотрудничества в размере $15 млрд, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес министерства обороны, по линии ВТС в 2025 году наша выручка составила более 15 млрд долларов. Текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз", - сказал Мантуров в четверг на съезде Союза машиностроителей России.

"Мы видим, насколько растет спрос на продукцию со стороны иностранных потребителей", - заявил Мантуров.

7 мая глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что "Ростех" считает среди своих ключевых целей полное и своевременное выполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в сфере военно-технического сотрудничества.

В феврале в ФСВТС России "Интерфаксу" сообщили, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов.