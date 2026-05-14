Росаккредитация не выявила системных нарушений в классификации отелей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты - часть рабочего процесса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росаккредитации.

"Реформа классификации средств размещения реализуется поэтапно, и контроль за аккредитованными организациями - это плановый элемент реформы. Проводимый нами мониторинг позволяет уверенно говорить об отсутствии системных нарушений. В рамках трансформации рынка требования к организациям по классификации средств размещения были существенно повышены. Если раньше было более 200 компаний, в которых было занято по одному-два человека, то теперь в каждой аккредитованной организации работают как минимум пять экспертов, и к ним предъявляются строгие квалификационные требования", - сказали в организации.

Как отметили в Росаккредитации, действующий сегодня механизм по аккредитации компаний для классификации гостиниц не нуждается в доработке.

"Это полностью рабочий, современный и высокоэффективный инструмент. Он был тщательно выверен и предполагает серьезные требования к экспертам, которые проходят обязательную аттестацию. Сегодня реформа находится в завершающей стадии - до 1 сентября аттестация экспертов будет полностью завершена", - пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что реформа классификации гостиниц проходит успешно: более 14,5 тыс. объектов из почти 29,5 тыс., которых раньше не было в системе Росаккредитации, легализовались и включились в реестр.

Директор департамента внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергей Стребков отметил, что для туристов важно, чтобы заявленная категория отеля соответствовала реальному уровню сервиса.

"Мы также проводим инспекции отелей-партнеров, однако полностью охватить весь рынок, включающий сотни объектов размещения, достаточно сложно. В случаях, когда от туристов поступают негативные отзывы, мы проводим работу с партнерами по устранению замечаний. Если ситуация не меняется, сотрудничество с такими объектами может быть пересмотрено", - сказал он.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям, а около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории.