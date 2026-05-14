Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям, а около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Росаккредитация и Роскачество в ходе "тайных закупок" выявили 11 организаций, допускавших нарушения при классификации средств размещения и присваивании им звезд. Все эти компании были приглашены к очному участию в совещании по вопросу соблюдения классифицирующими организациями обязательных требований, состоявшемся в Росаккредитации в середине апреля", - пишет издание.

Как отмечает газета, в основном это небольшие компании. С ними были проведены разъяснительные беседы предупредительного характера. В дальнейшем выявленные нарушения могут приводить к лишению компаний аккредитации.

По словам управляющего партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг.

"Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему в целом", - пишет издание.

Ивашкевич также отметил, что проведение проверок классифицирующих компаний может частично решить проблему несоответствия отелей заявленным в рамках классификации критериям.

При этом сами участники рынка сомневаются, что речь действительно идет о массовых нарушениях с их стороны.

"Видя несоответствие объекта заявленной категории, потребитель может обратиться с жалобой, и после проверки это может привести к отзыву лицензии у классификатора. Эксперты не будут так рисковать", - считает представитель ФБУ "Кузбасского ЦСМ".

О проведении серии тайных проверок классифицирующих компаний стало известно в январе 2026 года. Планировалось оценить, проводят ли организации выезды для аттестации, готовы ли завысить звездность, реагируют ли на жалобы постояльцев.

Обязательная классификация для отелей в России действует с 1 января 2025 года. Она предполагает, что все гостиницы должны соответствовать стандартам в шести категориях от "без звезд" до "пяти звезд". На первом этапе, до 1 сентября 2025 года, объекты должны были определить свой статус самостоятельно, внеся сведения в единый реестр Росаккредитации. На втором - пройти классификацию в одной из аккредитованных компаний, сейчас их 63.