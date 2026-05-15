Пожар на территории промпредприятия в Рязани локализован

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожар на территории промышленного предприятия в Рязани, пострадавшего от атаки БПЛА, по данным оперативных служб, локализован, сообщил оперштаб Рязанской области в своем Мах-канале.

"Пожарные приступили к ликвидации очагов", - отмечает оперштаб.

Региональный Роспотребнадзор проводит замеры состояния атмосферного воздуха. Информация будет опубликована по готовности.

Как сообщалось со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова, из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Также обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. Погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети.