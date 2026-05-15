Поиск

Пожар на территории промпредприятия в Рязани локализован

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожар на территории промышленного предприятия в Рязани, пострадавшего от атаки БПЛА, по данным оперативных служб, локализован, сообщил оперштаб Рязанской области в своем Мах-канале.

"Пожарные приступили к ликвидации очагов", - отмечает оперштаб.

Региональный Роспотребнадзор проводит замеры состояния атмосферного воздуха. Информация будет опубликована по готовности.

Как сообщалось со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова, из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Также обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. Погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети.

Рязанская область Павел Малков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

СКР завел уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Рязанскую область

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 355 беспилотников ВСУ

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Жилые дома и предприятие повреждены после атаки БПЛА под Рязанью, есть пострадавшие

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов