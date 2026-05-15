Три человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

Повреждены два многоэтажных дома

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Рязанскую область в ночь на пятницу погибли три человека, 12 пострадали, сообщил глава региона Павел Малков.

"К огромному сожалению, погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь", - написал он в своем канале в Мах.

По словам губернатора, в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий, идет ликвидация последствий.

В городе развернуты пункты временного размещения, ведется разбор поврежденных конструкций.

Утром в пятницу Малков информировал об отражении атаки беспилотников на регион. Сообщалось о повреждении нескольких жилых домов, а также территории одного из предприятии.