Число погибших после атаки БПЛА на Рязань возросло до четырех

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших после атаки беспилотников на Рязань увеличилось до четырех человек, погиб ребенок, сообщил губернатор Павел Малков в своем канале в мессенджере Мах.

"Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно", - отметил глава региона.

По его словам, в двух пострадавших домах в Рязани и на территории промышленного предприятия продолжается ликвидация последствий атаки, в ближайшее время начнутся работы по их восстановлению. В нескольких многоквартирных домах также выбиты окна. Оценивается материальный ущерб.

"Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество, о них сообщу позже", - написал Малков.

По его данным, минувшей ночью территорию Рязанской области атаковали 99 дронов.

Между тем, как информирует региональный оперштаб, министерство труда и соцзащиты региона уже приступило к оформлению выплат пострадавшим от атаки БПЛА. Заявления на единовременную материальную помощь принимаются в пункте временного размещения в кинотеатре "Октябрь", в ближайшем МФЦ и отделе социальной защиты населения. Заявление также можно подать через портал Госуслуг.

СКР расследует дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) после атаки украинских дронов, в результате которой погибли и пострадали люди.

Ранее сообщалось, что на территорию одного из промышленных предприятий в Рязани упали обломки БПЛА. Там вспыхнул пожар. Оперштаб Рязанской области заявлял о локализации возгорания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2026 года Военная операция на Украине
Павел Малков Рязань Рязанская область
