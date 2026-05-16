В МИД заявили, что Россия не намерена расшатывать стратстабильность, но должна показывать возможности

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона движима пониманием того, что не должна расшатывать стратстабильность, но при этом нужно ответственно показывать свои собственные возможности для охлаждения "горячих" голов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По просьбе журналистов он прокомментировал сообщения о том, что Москва уведомила об испытательном пуске "Сармата" "США и другие страны".

"Ранее практиковалось, и в этом нет ничего необычного, когда мероприятия, связанные с появлением в арсенале систем стратегической дальности, они не постфактум анонсировались, а предварялись определенным обменом информацией", - сказал замминистра.

"Я не уполномочен подробности этого раскрывать, но я хочу сказать, что во всех подобных ситуациях Москва движима среди прочего осознанием и пониманием того, что мы не должны расшатывать стратегическую стабильность. Мы должны уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать свои собственные возможности для охлаждения горячих голов, скажем так, которых немало, и которые особенно по периметру наших границ к западу играют с разного рода концепциями зонтиков", - подчеркнул Рябков.

"Дай Бог, чтобы это были шербурские зонтики со всей их музыкой, но это немного из другого времени, - сейчас зонтики отличаются даже от зонтиков Оле Лукойе, если вы помните, там черные и цветные были зонтики. Но, по-моему, у этих людей из Шербура и Копенгагена ничего кроме черных зонтиков не осталось. Это их проблемы. Мы люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов, а мы люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью, обеспечением собственных интересов так, чтобы наш народ, наши люди были уверены в том, что им ничего не грозит", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "И никому в воспаленных мозгах, которых грезится победа над великой Россией, не примерещилось то, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы, - они получат. Такие зонтики их не спасут".

