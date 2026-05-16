Рябков заявил об отсутствии реакции Запада на испытательный пуск "Сармата"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве с иронией воспринимают отсутствие реакции Запада на испытательный пуск "Сармата", но никакой реакции не ожидали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, так и систем уже стоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода - это повод демонстрировать квазибезразличие, мы с иронией воспринимаем это, потому что не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы", - сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что "аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого".

"Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы ПРО. Специалисты на той стороне не хуже нас отдают себе в этом отчет. Они не хотят создавать рекламу "Сармату", но "Сармат" в рекламе не нуждается. То, что вы видели в опубликованном Минобороны видеоряде, говорит само за себя. Я - дилетант, но на меня лично произвело большое впечатление отстреливание газогенератора, который по диаметру не имеет сопоставимых систем нигде. Это ровно тот случай, когда размер имеет значение", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал президента России Владимира Путина, что выполнен успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам Каракаева, первый полк, оснащенный МБР "Сармат", будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Красноярском крае.

