Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

Эти меры были введены в субботу утром для обеспечения безопасности полетов и действовали почти три часа.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Сочи и Геленджика.

По данным Росавиации, аэропорт Внуково осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами.