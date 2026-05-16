Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.
Эти меры были введены в субботу утром для обеспечения безопасности полетов и действовали почти три часа.
В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Сочи и Геленджика.
По данным Росавиации, аэропорт Внуково осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами.