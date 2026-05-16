Поиск

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений
Архивное фото
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вылет 25 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые введены в субботу утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 10:30 по московскому времени на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Самару; "Икар" - в Оренбург; "Победа" - в Уфу; "Ред Вингс" - в Саранск; "ЮТэйр" - в Тюмень; "Уральские авиалинии" - в Екатеринбург; "Северный ветер" и "Смартавиа" - в Санкт-Петербург.

Задержан вылет нескольких рейсов в международном направлении: авиакомпаний "Уральские авиалинии" в Анталью (Турция), "Ираэро" и "Аэрофлот" в Стамбул (Турция), а также рейс "Аэрофлота" в Ереван (Армения).

В РоссииАэропорт Сочи второй раз за сутки приостановил обслуживание рейсовЧитать подробнее

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Сочи в субботу утром и действовали менее часа. Позже ограничения были введены вновь и продолжают действовать до настоящего времени.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем канале в Мах, на территории города объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

 Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

 Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

ВС РФ контролируют 85% территории Красного Лимана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2209 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов