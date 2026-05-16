Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вылет 25 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые введены в субботу утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 10:30 по московскому времени на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Самару; "Икар" - в Оренбург; "Победа" - в Уфу; "Ред Вингс" - в Саранск; "ЮТэйр" - в Тюмень; "Уральские авиалинии" - в Екатеринбург; "Северный ветер" и "Смартавиа" - в Санкт-Петербург.

Задержан вылет нескольких рейсов в международном направлении: авиакомпаний "Уральские авиалинии" в Анталью (Турция), "Ираэро" и "Аэрофлот" в Стамбул (Турция), а также рейс "Аэрофлота" в Ереван (Армения).

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Сочи в субботу утром и действовали менее часа. Позже ограничения были введены вновь и продолжают действовать до настоящего времени.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем канале в Мах, на территории города объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.