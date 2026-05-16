Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Домодедово и Жуковский снова принимают и отправляют рейсы, сообщили в Росавиации в субботу.

"Сняты временны ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Между тем, отметили в Росавиации, аэропорт Внуково осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика.