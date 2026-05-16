Поиск

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Домодедово и Жуковский снова принимают и отправляют рейсы, сообщили в Росавиации в субботу.

"Сняты временны ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Между тем, отметили в Росавиации, аэропорт Внуково осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика.

Домодедово Жуковский Внуково Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

Собянин сообщил о еще двух БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

 Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме

Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию

Количество сбитых на подлете к столице БПЛА увеличилось до пяти

Три беспилотника сбито на подлете к Москве

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2207 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов