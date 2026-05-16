РФ и Танзания планируют подписать в Москве меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия и Танзания в июне в Москве в рамках форума "Путешествуй!" (пройдет с 10 по 14 июня) планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания).

"Готовим меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Предлагаем подписать его в июне "на полях" форума "Путешествуй!". Ждем делегацию Танзании", - сказал министр.

Решетников также отметил, что РФ заинтересована в запуске прямого авиасообщения между двумя странами, что "придаст мощный импульс развитию туризма". По его словам, сейчас ведутся переговоры на эту тему и вопрос будет решен в ближайшие месяцы.

"Поддерживаем инициативу авиакомпании Air Tanzania открыть рейсы из Москвы в Дар-эс-Салам. Рассчитываем, что наши страны как можно быстрее завершат процедуры по вступлению в силу нового соглашения о воздушном сообщении, в частности ждем уведомления от танзанийской стороны о вступлению в силу этого соглашения", - заявил министр.

Танзания Air Tanzania Дар-эс-Салам Минэкономразвития Максим Решетников
