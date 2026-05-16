Решетников заявил о заинтересованности "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в реализации газовых проектов в Танзании

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании: от добычи до сбыта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания).

По его словам, помимо реализации природного газа, СПГ и продуктов нефтехимии, компания готова к поставкам технологий и оборудования для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа.

Он добавил, что продолжается работа в рамках запущенного в прошлом году пилотного проекта по поставке в Танзанию двух передвижных комплексов - автомобильных газовых заправщиков. "Рассчитываем на конструктивное решение сохраняющихся вопросов по арендным платежам с танзанийским стороны", - сказал министр.

Помимо этого, он сообщил, что "НОВАТЭК" готов к участию в проектах разведки и добычи природного газа в Танзании. "Ожидаем информации о дате проведения 5-го раунда распределения лицензий по геологоразведочным блокам, а также о получении блоков вне тендера - в частности, по месторождению Нтория (Ntorya)", - уточнил он.

"Рассчитываем во время визита в Санкт-Петербург (танзийской делегации на ПМЭФ в июне - ИФ) эти вопросы обсудить", - отметил глава ведомства.

"Танзания обладает значительным ресурсным потенциалом, а растущие потребности экономики в электроэнергии и топливе открывают широкие возможности для совместных проектов. Текущая ситуация в Ормузском проливе подталкивает нас искать новые решения с тем чтобы эта ситуация не снизила экономических рост на африканском континенте и в особенности в Танзании", - пояснил он.