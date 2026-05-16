Российская компания ведет переговоры по поставкам топлива в Танзанию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия видит хорошие перспективы в сфере поставок нефтепродуктов в Танзанию, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше.

По его словам, российская компания ведет переговоры с местным агентством по урегулированию вопроса закупок топлива и получении аккредитации в качестве участника рынка. "Просим поручить агентству предоставить в адрес Минэнерго России полный перечень необходимых документов и оказать компании содействие в прохождении процедур", - сказал он.

"Мы уверены, что расширение числа поставщиков, в том числе и добавление российских поставщиков, приведет к повышению надежности поставок топлива в Танзанию и окажет благоприятное влияние на цены", - добавил Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития Танзания
Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

