Российская компания ведет переговоры по поставкам топлива в Танзанию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия видит хорошие перспективы в сфере поставок нефтепродуктов в Танзанию, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше.

По его словам, российская компания ведет переговоры с местным агентством по урегулированию вопроса закупок топлива и получении аккредитации в качестве участника рынка. "Просим поручить агентству предоставить в адрес Минэнерго России полный перечень необходимых документов и оказать компании содействие в прохождении процедур", - сказал он.

"Мы уверены, что расширение числа поставщиков, в том числе и добавление российских поставщиков, приведет к повышению надежности поставок топлива в Танзанию и окажет благоприятное влияние на цены", - добавил Решетников.