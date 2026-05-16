Войска РФ в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" вклиниваются в глубину обороны украинской армии, подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, "Центр" - заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

По его данным, подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, группировки "Север" - улучшили тактическое положение, а группировки "Центр" - заняли более выгодные рубежи и позиции.

Войска группировки "Восток" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово Днепропетровской области, Воздвижевка, Даниловка и Новосолёное Запорожской области.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял более 255 военных, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червоная Заря Сумской области. Поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясное Харьковской области.

На этом участке противник потерял свыше 180 военных, боевую бронированную машину и 11 автомобилей, информирует Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Артема, Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Рай-Александровка и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

Войска группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Василевка, Доброполье, Новофедоровка, Святогоровка, Сергеевка (ДНР), Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военных, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирово, Малокатериновка, Одаровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - информирует Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что войска группировки "Запад" в результате активных действий взяли под контроль населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области.

"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Святогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.