Военные РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины и местам сборки БПЛА

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов..." - заявили в Минобороны РФ в субботу.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.