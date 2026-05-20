Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 273 украинских дронов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в среду.

Украинские дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, говорится в сообщении министерства.

По его информации, БПЛА также ликвидированы над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями.

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

