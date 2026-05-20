Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявлением "на грани безумия" высказывания из Литвы о возможности атаки на Калининград.

"Это заявление на грани безумия. Я не думаю, что к этому нужно серьёзно относиться. Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики", - сказал Песков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости.

"Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные и изощренные действия. Это хорошо", - сказал Песков.

Он с сожалением отметил, что прибалтийские страны "маниакально антироссийские".

"Это антироссийское застилает им глаза, не даёт возможности думать о будущем, не даёт возможности делать то, что в интересах этих стран. Собственно, это их не красит - эта антирусскость", - сказал Песков.





