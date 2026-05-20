Поиск

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявлением "на грани безумия" высказывания из Литвы о возможности атаки на Калининград.

"Это заявление на грани безумия. Я не думаю, что к этому нужно серьёзно относиться. Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики", - сказал Песков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости.

"Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные и изощренные действия. Это хорошо", - сказал Песков.

Он с сожалением отметил, что прибалтийские страны "маниакально антироссийские".

"Это антироссийское застилает им глаза, не даёт возможности думать о будущем, не даёт возможности делать то, что в интересах этих стран. Собственно, это их не красит - эта антирусскость", - сказал Песков.


Дмитрий Песков Калининград Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры РФ и КНР подписали заявление о укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Два промобъекта повреждены в Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА

Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

 Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

Аэропорт Пулково снова приостановил работу

 Аэропорт Пулково снова приостановил работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов