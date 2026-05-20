Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видят смысла сравнивать церемониалы визитов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай, основная ценность - в содержании контактов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности, но основная ценность в содержании, а не церемониальной атрибутике", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, есть ли смысл сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в Китай.

Он подчеркнул: "Если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпином, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение".

При этом, Песков отметил, что для таких стран, как восточные, "все-таки церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения". "Но главное - это внутреннее содержание", - сказал пресс-секретарь президента РФ.



