"Аэрофлот" нарастил трафик в Китай в январе-апреле в 1,4 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в Китай в январе-апреле увеличился на 42% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а занятость кресел составила 91%.

Всего за четыре месяца на китайском направлении перевезено 482 тыс. человек, сообщила компания. За весь прошлый год показатель превысил 1,06 млн пассажиров (+29%), а кресельная загрузка составила 86%.

Летнее расписание группы охватывает 20 маршрутов, связывающих десять городов России с шестью городами КНР, включая Пекин, Санью, Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу и Харбин.

С 15 сентября прошлого года до 14 сентября 2026-го для россиян действует безвизовый режим поездок в Китай. Находиться в стране без визы возможно до 30 дней. Подобная мера введена российской стороной и в отношении граждан КНР.