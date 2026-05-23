Поиск

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки-высадки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки-высадки пассажиров, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор ж/д пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в субботу.

"Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки - высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое", - говорится в канале компании в Max.

Причины закрытия станции не сообщаются.

Пассажиров, чья поездка должна была закончится в Джанкое, будут высаживать на станции Урожайная и отвозить в город на автобусах. Тех, кто должен был сесть в поезд в Джанкое так же автобусами довезут до станции Урожайная.

Кроме того, по состоянию на 10:00 по московскому времени задерживаются три пассажирских поезда в Москву: из Евпатории, Севастополя и Симферополя, все опаздывают на три часа.

Джанкой Крым Гранд Сервис Экспресс ГСЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших в результате атаки на общежитие в Старобельске увеличилось до 10

БПЛА атаковали промпредприятие в Прикамье

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Май в Москве завершится прохладной погодой

 Май в Москве завершится прохладной погодой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9540 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2286 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов