Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки-высадки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки-высадки пассажиров, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор ж/д пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в субботу.

"Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки - высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое", - говорится в канале компании в Max.

Причины закрытия станции не сообщаются.

Пассажиров, чья поездка должна была закончится в Джанкое, будут высаживать на станции Урожайная и отвозить в город на автобусах. Тех, кто должен был сесть в поезд в Джанкое так же автобусами довезут до станции Урожайная.

Кроме того, по состоянию на 10:00 по московскому времени задерживаются три пассажирских поезда в Москву: из Евпатории, Севастополя и Симферополя, все опаздывают на три часа.