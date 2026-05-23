Восемь человек пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки в Белгородской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВСУ более пятидесяти раз атаковали Белгородскую область за сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в субботу.

"За минувшие сутки ВСУ 56 раз атаковали территорию Белгородской области (...) В результате атак восемь человек получили ранения", - написал он в своем канале в Мах.

По его данным, 50 дронов были нейтрализованы.

Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Кроме того, ВСУ четыре раза применяли артиллерию, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Также Шуваев сообщил, что двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

