В РФ вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России вступил в силу закон о сохранении для многодетных родителей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мера коснется более 231 тысячи детей, родители которых получат выплаты по новому правилу. Закон был принят по поручению главы государства. Об этом просили наши граждане в ходе "прямой линии" президента России", - цитирует Володина в субботу пресс-служба Госдумы.

Там же отметили, что нормы заработали с 22 мая.

Действие закона будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала 2026 года в беззаявительном порядке.